Congo, reazioni all'attacco all'ambasciatore Luca Attanasio: "Italia è in lutto"

In precedenza è stato riportato che l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, un carabiniere e autista sono morti durante un attacco al loro convoglio.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, appreso la notizia, ha manifestato immenso dolore per l'accaduto e ha deciso di lasciare in anticipo il Consiglio Affari Esteri (Cae) a Bruxellese sta per rientrare in Italia.

"Oggi è una giornata buia e molto triste per il nostro Paese. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nostro Ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e di un militare dell’Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci. Due servitori dello Stato che ci sono stati strappati con violenza nell’adempimento del loro dovere. Non sono ancora note le circostanze di questo brutale attacco e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto. Riferirò il prima possibile in Parlamento. Oggi lo Stato piange la perdita di due suoi figli esemplari e si stringe attorno alle loro famiglie e ai loro amici e colleghi alla Farnesina e nell’Arma dei Carabinieri", ha scritto Di Maio sui social.

Arriva il comunicato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Ho accolto con sgomento la notizia del vile attacco che poche ore fa ha colpito un convoglio internazionale nei pressi della città di Goma uccidendo l’Ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. La Repubblica Italiana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell’adempimento dei loro doveri professionali in Repubblica Democratica del Congo. Nel deprecare questo proditorio gesto di violenza gli italiani tutti si stringono nel cordoglio intorno alle famiglie delle vittime, cui desidero far pervenire le condoglianze più sentite e la più grande solidarietà".

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo e del Carabiniere Vittorio Iacovacci che lo accompagnava a bordo di un convoglio a Goma.

"Il Presidente del Consiglio e il Governo si stringono ai familiari, ai colleghi della Farnesina e dell’Arma dei Carabinieri. La Presidenza del Consiglio segue con la massima attenzione gli sviluppi in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri", si legge nella nota pubblicata sul sito di governo.

La senatrice di Italia Viva, Teresa Bellanova, in un messaggio su Twitter ha espresso le condoglianze alle famiglie degli uccisi.

L'ambasciatore italiano in #Congo Luca #Attanasio e un carabiniere sono morti poco fa per un attacco al loro convoglio. Le notizie sono confuse, seguiamo con attenzione la situazione. Le mie condiglianze alle famiglie e un pensiero di vicinanza alle persone coinvolte.@ItalyMFA — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) February 22, 2021

​Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, su Twitter ha ribadito che "la pace vincerà sul terrorismo".

Attaccato un convoglio Onu in #Congo. Sono morti il nostro ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere. Uomini dello Stato al servizio della pace e della cooperazione nel Paese africano. Una preghiera li accompagni. Il loro sacrificio non sia vano, la pace vincerà sul terrorismo — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 22, 2021

Il cordoglio da parte del Segretario del PD, Nicola Zingaretti:

Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal #Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di un carabiniere. Per l’Italia è un giorno di lutto, perdiamo due uomini delle istituzioni. Cordoglio e vicinanza a familiari, @_Carabinieri_ e a nostra diplomazia — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 22, 2021

​Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è detto di essere vicino "all'intero corpo diplomatico italiano e all'Arma dei Carabinieri".

Una notizia terribile. Il cordoglio mio e della Lega ai famigliari dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere che era con lui, due nostri connazionali caduti mentre onoravano il nome dell'Italia, sono vicino all'intero corpo diplomatico italiano e all'Arma dei @_Carabinieri_ pic.twitter.com/Mi4MIp8hq3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 22, 2021

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un post sui social ha chiesto al Governo di riferire il prima possibile in Parlamento.

Sconvolti e addolorati dalla notizia della morte dell’Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e di un carabiniere, rimasti uccisi in un attacco ad un convoglio ONU. Seguiamo con apprensione gli sviluppi e chiediamo al Governo di riferire il prima possibile in Parlamento — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 22, 2021

Intanto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha definito l'accaduto "un attentato contro tutti gli italiani".

L’attentato contro chi rappresenta l’Italia nel mondo è un attentato contro tutti gli italiani. Ci aspettiamo dalle autorità del Congo massima collaborazione per individuare subito i responsabili del tragico attentato costato la vita a due servitori dello Stato. pic.twitter.com/96Ie8SHPfx — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 22, 2021

​Il deputato del PD, Emanuele Fiano, in un post su Facebook ha proclamato che sta per chiedere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio di riferire sulla situazione in aula.

Il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, ha espresso a nome di tutto il partito "un sentito cordoglio ai loro familiari e colleghi".

Gravissimo attacco in #Congo ai danni di un convoglio delle Nazioni Unite nel quale viaggiava l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, rimasto ucciso insieme ad un carabiniere della scorta. Esprimo, a nome di tutta @ItaliaViva, un sentito cordoglio ai loro familiari e colleghi. pic.twitter.com/m1ZFN70NUd — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) February 22, 2021

Il Portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato, Vito Crimi, ha appreso la notizia "con profondo dolore".

Ho appreso con profondo dolore dell'attacco in #Congo in cui hanno perso la vita il nostro Ambasciatore Luca Attanasio e il Carabiniere Vittorio Iacovacci. Il mio cordoglio per i loro cari, vicinanza all'Arma. A chi usa violenza, rispondiamo onorando il loro impegno per la pace — Vito Crimi (@vitocrimi) February 22, 2021

​​​L'ambasciatore italiano Luca Attanasio è stato ucciso oggi in un attacco a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Con lui sono morti anche un carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. ​L’attacco è avvenuto ad un convoglio delle Nazioni Unite sul quale viaggiava anche l’ambasciatore. La matrice non è ancora chiara.