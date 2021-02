Atto vandalico Metro A Roma, ed è subito blocco della linea

Metro A di Roma bloccata da un atto vandalico sulla linea, dopo ore ripreso il traffico regolarmente ma sulle banchine si è accumulata tanta gente in attesa della metropolitana.

La Metro A di Roma è stata a lungo interrotta questa mattina a causa di un “atto vandalico”. A riportarlo è la stessa società di gestione Atac, che ha informato i cittadini romani attraverso i social network e nelle stazioni metro che compongono la principale arteria di comunicazione sotterranea della Capitale.

L’atto vandalico ha richiesto la sospensione della linea per consentire un intervento tecnico che si è concluso una ora fa.

“Metro A circolazione regolare”, scrive ora Atac su Twitter, ma secondo altre fonti ci sarebbero dei “residui forti ritardi” sulla linea per via dei treni che non hanno potuto circolare.

​Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 9.15, quando Atac ha dapprima annunciato rallentamenti per atto vandalico sulla linea. Quindi ha dovuto sospendere il servizio per garantire l’intervento dei tecnici.

Secondo il Roma Today l’atto vandalico sarebbe avvenuto a bordo di un treno in marcia, dove una persona avrebbe azionato il dispositivo di emergenza danneggiandolo e rendendo quindi impossibile la ripresa della marcia del treno.

Da qui il conseguente blocco intono alle 9.35 e l’intervento dei tecnici.

Sempre secondo il Roma Today i forti ed inevitabili ritardi hanno riempito le banchine di persone in attesa di un treno. Pieni anche i treni dopo il ripristino del servizio, in barba ad ogni rispetto del distanziamento fisico.