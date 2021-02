Covid, domani Consiglio dei ministri sulle nuove misure, Salvini: licenziare Arcuri

Il leader della Lega spiega cosa si attende al Consiglio dei ministri convocato per domani mattina dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e chiamato a varare le nuove misure anti-Covid, mentre per stasera è previsto un confronto tra governo e regioni.

"Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido, con il licenziamento di Arcuri che ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive)", ha detto Salvini ad Affaritaliani.it.

Il segretario della Lega ha quindi ribadito: "Basta con gli annunci che seminano paura, rimettiamo al centro salute e lavoro, libertà e vita".

Confronto tra governo e Regioni

In vista del Consiglio dei ministri di domani, questa sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, avranno un confronto con le regioni sulle nuove misure anti-Covid e sulla proroga del divieto di spostamento tra le regioni, in scadenza il 25 febbraio.

Ieri, al termine della conferenza delle regioni, il presidente Stefano Bonaccini ha dichiarato che le regioni si apprestano a presentare al governo una

piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm, nella convinzione che occorra un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa economica.