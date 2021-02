Covid, oggi Campania, Emilia e Molise in arancione, Coldiretti: ormai chiuso un ristorante su tre

Ad oggi è chiuso il 35% dei locali italiani, perché situati in zona rossa o arancione, dove non è consentito il servizio al tavolo o al bancone. A pagare il prezzo più alto sono Campania, Emilia Romagna e Toscana. Nel 2020 dimezzato il fatturato per la ristorazione, con una perdita di 41 miliardi di euro.

Più un locale su tre (35%), con oltre 125mila in bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi, è ormai chiuso in Italia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti delle nuove ordinanze anti Covid che classificano Emilia Romagna, Campania e Molise in zona arancione insieme ad Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento, mentre i governatori dell'Umbria e di Bolzano hanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso per determinate aree dei loro territori.

A pagare il conto più pesante sono nell’ordine la Campania, l’Emilia Romagna e la Toscana dove si trovano il maggior numero di servizi di ristorazione.

Nelle regioni rosse e arancioni per l’emergenza Covid, è consentita la consegna a domicilio o l’asporto, con limitazioni fino alle 18 per i bar che riducono ulteriormente la sostenibilità economica per giustificare le aperture, tanto che in molti preferiscono mantenere le serrande abbassate aumentando le perdite economiche ed occupazionali, ha sottolineato Coldiretti.

Col caldo rischio assembramenti all'aperto

Secondo l'associazione, si tratta di una situazione che con il caldo favorisce gli assembramenti nelle piazze, lungo le vie dello shopping, nel lungomare o davanti ai locali della ristorazione, dove all’interno sono state adottate importanti misure di sicurezza, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso.

Fatturato dimezzato nel 2020 per la ristorazione

I consumi alimentari degli italiani fuori casa nel 2020 sono scesi al minimo da almeno un decennio, con un crack senza precedenti per la ristorazione che dimezza il fatturato (-48%) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro, secondo le stime Coldiretti su dati Ismea.

E gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione si fanno sentire a cascata sull’intera filiera agroalimentare, ha sottolineato l'associazione, con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione – precisa la Coldiretti – rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato.

"Serve un sostegno economico adeguato e immediato"

Per la Coldiretti, le limitazioni alle attività di impresa devono dunque prevedere un adeguato e immediato sostegno economico lungo tutta la filiera per salvare l’economia e l’occupazione.

"Le difficoltà della ristorazione si trasferiscono infatti sulle 70mila industrie alimentari e 740mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. Si tratta di difendere la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che vale 538 miliardi, pari al 25% del Pil nazionale ma è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale. Occorre salvaguardare un settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui con l’emergenza Covid il cibo ha dimostrato tutto il suo valore strategico per il Paese".