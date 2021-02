Muore a 86 anni Luigi Albertelli, autore delle sigle di Daitarn 3, Capitan Harlock e Ufo Robot

Si è spento questo venerdì all'età di 86 anni Luigi Albertelli, autore delle più celebri sigle dei cartoni animati degli anni '80 e paroliere dei big della canzone italiana. Famoso per i testi di Daitarn 3, Capitan Harlock, Ufo Robot e Goldrake nella sua carriera ha firmato canzoni che sono entrate nel tempio della musica italiana come Zingara, Non voglio mica la Luna e Piccola e fragile.

Addio a Luigi Albertelli, autore delle sigle di “Ufo Robot” e "Capitan Harlock" https://t.co/afyncvFFpV pic.twitter.com/yQZsXPPIFR — Rockol.it (@rockolpoprock) February 19, 2021

​Albertelli rese le sigle degli anime giapponesi dei successi da hit parade. Nel 1978 scrisse Daitarn 3, musicata da Vince Tempera, siglando un successo clamoroso che gli fece guadagnare il disco d'Oro con un milione di copie vendute. Suoi i testi di Anna dai Capelli Rossi, Capitan Futuro, Dolce Remì, La principessa Zaffiro, l'Ape Maia, e delle serie per ragazzi come Furia Cavallo del West e Hazzard.

Il suo successo non si ferma alle sigle di cartoni e telefilm, in quanto Albertelli ha collaborato come paroliere per artisti del calibro di Iva Zanicchi, Drupi, Fiordaliso, Mina, Milva, Bobbi Solo, i Nomadi, Caterina Caselli. Per Mia Martini ha scritto ben 23 canzoni tra cui Piano Pianissimo e Questi miei pensieri.

Alla musica italiana ha donato testi come Zingara per Iva Zanicchi, Non voglio mica la Luna per Fiordaliso, Un corpo e un'anima cantata da Dori Ghezzi e Wess, capolavori di successo in Italia e nel mondo, spesso tradotti in altre lingue. Sua la canzone culto "Ricominciamo" di Adriano Pappalardo, un antico successo rispolverato e portato in auge dalla Gialappa's Band, che ne fece la sua sigla per la trasmissione Mai dire gol.