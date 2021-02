Pompei, Gabriel Zuchtriegel è il nuovo direttore del Parco archeologico

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) Dario Franceschini ha nominato Gabriel Zuchtriegel nuovo Direttore del Parco Archeologico di Pompei. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa.

L'archeologo tedesco di 39 anni è stato il più giovane dei direttori nominati con la prima procedura pubblica internazionale per la selezione dei musei autonomi nel 2015, quando fu selezionato per guidare il parco archeologico di Paestum e Velia.

"Pompei è una storia di rinascita e riscatto, un modello per tutta Europa nella gestione dei fondi comunitari. [...] Nel ringraziare il professor Osanna per il grande lavoro svolto in questi anni a Pompei faccio i più profondi auguri di buon lavoro a Gabriel Zuchtriegel che lascia un’esperienza estremamente positiva a Paestum per un lavoro entusiasmante: il più bel lavoro al mondo per un archeologo" ha dichiarato il ministro del MiBACT.

​"Pompei è speciale non solo per il suo patrimonio archeologico inestimabile, ma anche per la squadra di professionisti e operatori che lavorano nel sito con grande impegno e competenza e che sono felice di poter guidare per garantire la tutela e la fruizione di un luogo unico al mondo" ha dichiarato il neodirettore Zuchtriegel al momento della nomina.

Processo di selezione del nuovo direttore

Il nuovo direttore è stato scelto tra i 44 candidati, di cui 10 di origine straniera, che si sono sottoposti al vaglio della Commissione presieduta da Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte costituzionale e attualmente Ministro della Giustizia.

Al termine della selezione, conclusa con i colloqui dei dieci candidati della short list, tenutisi il 10 e 11 febbraio, la commissione ha individuato la terna dei candidati da sottoporre al Ministro, tra i quali è stato nominato il nuovo direttore che prenderà prossimamente servizio.

A fine dello scorso anno gli scavi effettuati a Pompei hanno permesso il riaffioro di un Termopolio della Regio V perfettamente conservato al cui interno sono stati ritrovati resti di alimenti risalenti all'epoca della civiltà pompeiana.