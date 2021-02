Primo studio su efficacia di Pfizer in Toscana: 100% gli immunizzati del campione in analisi

Lo studio effettuato dalla Patologia clinica e immunoallergologia dell’ospedale di Torregalli di Firenze, in collaborazione con il servizio di Medicina preventiva e l’Allergologia e immunologia clinica, ha analizzato un campione di 40 persone vaccinate con entrambe le dosi del vaccino Pfizer BioNTech.

A 15 giorni di distanza dalla seconda dose di vaccino Pfizer-BioNtech iniettata, il primo campione formato da 40 persone è risultato immunizzato nel 100% dei casi. Questi sono i risultati dello studio portato avanti dalla Patologia clinica e immunoallergologia dell’ospedale di Torregalli di Firenze insieme al servizio di Medicina preventiva e l’Allergologia e immunologia clinica.

"Questi risultati incoraggianti dimostrano che la vaccinazione è la nostra arma per combattere il virus. Metteremo in campo una macchina da guerra: appena arriveranno le dosi saremo pronti per una una vaccinazione a tappeto della popolazione" ha commentato il governatore Eugenio Giani.

Analizzato piccolo campione di operatori sanitari

E' stato selezionato un campione ristretto di popolazione composto da 40 sanitari rappresentativi in egual misura di sesso femminile e sesso maschile appartenente in modo variegato alle varie classi in età lavorativa.

"I soggetti arruolati hanno fatto il prelievo e sono stati sottoposti al test che ricerca gli anticorpi neutralizzanti anti proteina-SpiKe e risposta cellulo-mediata. In tutti e quaranta è stato misurato un titolo anticorpale fortemente positivo. Questo significa che sono tutti protetti in maniera robusta. Ed è una notizia molto incoraggiante" ha spiegato il direttore sanitario dell’Asl Toscana centro, Emanuele Gori.

Per verificare la durata della protezione sviluppata, lo stesso gruppo sarà sottoposto a nuove analisi ogni tre mesi.

"Al momento non c’è un’unità di misura riconosciuta a livello internazionale per standardizzare i risultati. La messa a punto dell’espressione dei risultati quantitativi degli anticorpi neutralizzanti anti Proteina S-RBD con riferimento allo standard internazionale WHO, permetterà di utilizzare l’unità di misura BAU per millilitro e superare l’attuale espressione dei risultati che dipende dal test utilizzato" ha continuato Gori.

Asl Toscana centro: in futuro possibilità di estendere lo studio al vaccino AstraZeneca

L'Asl Toscana ha affermato che appena avrà la possibilità di estendere lo studio questo coinvolgerà anche i vaccinati con le dosi di AstraZeneca. Saranno quindi arruolati volontari con consenso informato ad almeno 15 giorni di distanza dalla vaccinazione completa di prima dose e richiamo che viene effettuato a 12 settimane dalla prima iniezione.

"Siamo già in contatto con altri centri a livello nazionale per unire i dati e capire di più rispetto a quanto oggi sappiamo sull’efficacia di tutti i vaccini che utilizziamo e utilizzeremo" ha affermato il direttore della Patologia clinica dell’Asl Toscana centro per Firenze e Prato Patrizia Casprini.

Nella giornata di ieri la notizia di uno studio condotto dallo Sheba Medical Center di Israele ha mostrato che, analizzando persone sintomatiche ed asintomatiche, si registra una protezione all'85% già dopo la prima dose del vaccino per chi manifesta sintomi e al 75% negli altri casi a due, quattro settimane dalla prima infusione.