Vaccini, rapporto Iss: "Contagi più che dimezzati fra operatori sanitari"

A meno di due mesi dall'inizio a campagna di vaccinazione, rallentano i contagi in corsia per effetto dei vaccini sugli operatori sanitari. Lo riferisce l'Istituto superiore della Sanità.

In meno di due mesi di campagna di vaccinazione la percentuale di medici e infermieri sul totale dei contagiati è più che dimezzata. Da un rapporto dell'Iss emerge come le segnalazioni di casi fra operatori sanitari siano passati dal 5% di gennaio all'attuale 2%.

Per gli esperti il risultato è "verosimilmente" la conseguenza "del completamento del ciclo vaccinale in una buona percentuale della categoria".

👩‍⚕️#COVID19 E PERSONALE SANITARIO

📉Da metà gennaio diminuisce proporzione di casi su totale segnalazioni positivi (superava 5% da novembre)

💉Verosimilmente a causa del completamento del ciclo vaccinale in una buona percentuale della categoria



🔍Dati 👇https://t.co/nORqls1NBv pic.twitter.com/9fTItSUkfg — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) February 20, 2021

​La quota di positivi, fissa al 5% da novembre, è iniziata a decrescere sin da metà gennaio, in concomitanza con la somministrazione della seconda dose.

"Da metà novembre la percentuale di operatori sanitari ha superato il 5% del totale dei casi - si legge nel documento -. Benché i dati delle ultime 2 settimane siano ancora in fase di consolidamento, dalla metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione dei casi tra gli operatori sanitari verosimilmente attribuibile al completamento del ciclo vaccinale", si legge nel rapporto.

La campagna di vaccinazione in Italia

Dal V-Day, il giorno dell'inaugurazione della campagna di vaccinazione in Europa, il 27 dicembre 2020, l'Italia ha ricevuto in totale 4.682.710 di vaccino. Le forniture sono state effettuate da Pfizer/Biontech (3.905.460), Astrazeneca (542.400) e Moderna (244.600), i tre vaccini autorizzati in uso d'emergenza dall'Ema.

Le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 3.387.947, mentre il totale delle persone vaccinate è pari a 1.324.054, in base ai dati Aifa aggiornati al 20 febbraio 2021.