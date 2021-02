Palermo, 145 mafiosi percepivano il reddito di cittadinanza: denunciati

Erano stati tutti condannati per mafia ma, nonostante ciò riuscivano a percepire il reddito di cittadinanza. E' accaduto a Palermo, dove la Guardia di Finanza ha scoperto e denunciato in totale 145 persone.

Lo rende noto il Giornale di Sicilia.

Per tutti è scattata la denuncia per da parte delle forze dell'ordine per i reti di truffa aggravata per il conseguenament di erogazioni pubbliche e all'Inps.

Stando a quanto riporta il Giornale di Sicilia, il caso è meerso n seguito ad un'indagine condotta dalle Fiamme gialle ndel comnado provinciale del capoluogo siciliano.

In seguito ad una serie di accertamenti incrociati, gli inquirenti s sono resi conto che tutti gli indagati percepivano il reddito di cittadinanza pur senza averne diritto.