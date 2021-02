Covid, vaccinata Liliana Segre: "Unico modo per combattere questo grande nemico"

La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto oggi la prima dose di vaccino Pfizer BioNTech contro il Covid al Fatebenefratelli di Milano presentandosi alle 11.30 di questa mattina per la somministrazione. Presenti ad accogliere la senatrice il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana insieme alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti.

"Andiamo con fiducia a questo incontro perché sarà veramente l’unico modo che ognuno di noi ha di combattere questo grande nemico" ha detto la Segre.

Liliana Segre ha inoltre partecipato alla campagna di vaccinazione in Lombardia con uno spot che è stato pubblicato sulla pagina Facebook della Regione Lombardia.

"Mi sembra che questa volta, contro un nemico invisibile, abbiamo così poche armi che l’essere vaccinati vorrà dire essere più facilmente invitati dai nostri figli, dai nostri nipoti, dai nostri amici che hanno paura di incontrarci per non passarci questo temibile virus. Mi sembra una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere, grati che si possa fare" afferma Segre all'interno del video.

"Credo molto nella vaccinazione, è una cosa che ho sempre seguito per tutta la vita, fin da quando ero bambina, poi quando ho viaggiato. Poi ho vaccinato i miei figli e sono stati vaccinati anche i miei nipoti. Per me non è niente di nuovo" ha continuato la senatrice a vita.

Negli scorsi giorni nella Regione Lombardia è stato preso d'assalto il sito per prenotare la vaccinazione contro il Covid per gli over 80 con 100mila registrazioni in 5 ore.