Whirlpool, nuovo governo nuove proteste degli operai. Fiom chiede al Mise di riaprire la vertenza

"Nuovo governo, nuovo giro dei lavoratori Whirlpool", ha detto Barbara Tibaldi, segretario nazionale Fiom-Cgil, in mezzo agli operai in protesta.

Mentre il neopresidente Draghi si presenta alla Camera dei Deputati per chiedere la fiducia, i lavoratori della fabbrica di Napoli si sono dati appuntamento a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere la salvaguardia del posto di lavoro.

"Oggi il governo chiede la fiducia. La fiducia per quanto ci riguarda la chiediamo se ci sono risposte sul lavoro", ha dichiarato la sindacalista, in un messaggio recapitato a Sputnik Italia da Fiom.

Il governo e l'azienda non hanno ancora trovato una soluzione per i circa 330 lavoratori della multinazionale, che rischiano di restare disoccupati se il 31 marzo non verrà rinnovato lo stop ai licenziamenti. In seguito alla protesta il Mise riceve una delegazione di lavoratori a partire dalle 10.30.

Filippo Attili Lavoratori Whirlpool ricevuti a Palazzo Chigi

"Oggi chiederemo di riaprire la vertenza e mettere Whirlpool con le spalle al muro", prosegue. "I soldi del Recovery Fund - prosegue - non possono essere dati indiscriminatamente a chi licenzia gli operai".

Al neoministro la Fiom chiederà tre cose:

la proroga del blocco dei licenziamenti; che le "aziende con atteggiamento banditesco che chiudono e abbandonano il nostro Paese" (Tibaldi) non possano accedere ai fondi del Recovery Fund; riaprire immediatamente il confronto con Whirlpool.

autorevolezza dal governo

Ufficio Stampa Fiom Cgil Lavoratori Whirlpool occupano aeroporto Capodichino Napoli

Il caso Whirlpool

"Ci aspettiamo un po' didi questo Paese", sottolinea la Tibaldi annunciando nuove mobilitazioni che accompagneranno le convocazioni del governo sulla vertenza.

Nel gennaio 2020 il nuovo ad di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia, aveva annunciato lo stop alla produzione nell'impianto di lavatrici di Napoli. Alla decisione si sono opposti lavoratori e sindacalisti, definendola in contrasto con il piano industriale e con gli investimenti.

Nonostante i tentativi di mediazione del governo, i vertici dell'azienda hanno deciso per la chiusura il 31 ottobre, garantendo gli investimenti in Italia.

I 330 lavoratori di Whirlpool Napoli, che al momento ricevono gli ammortizzatori sociali, rischiano di restare disoccupati senza un rinvio della sospensione licenziamenti, in scadenza il 31 marzo.