Roma, 18 e 19 febbraio blocco del traffico per veicoli più inquinanti nella ZTL

L'ordinanza è stata voluta dal Comune per far fronte al peggioramento dei dati relativi all'inquinamento atmosferico.

"Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell'aria a Roma hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti di PM10. Al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, con Ordinanza della Sindaca n. 27 del 17 febbraio 2021 è stata disposta la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti per le giornate del 18 e 19 febbraio 2021", si legge nella nota del Comune.

Il divieto, in adempienza alle disposizioni nazionali e locali connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, sarà in vigore dalle ore 07:30 alle 20:30 del 18 e del 19 febbraio per i seguenti veicoli:

Ciclomotori e Motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1;

Autoveicoli Benzina Euro 2

Le esenzioni

Dall'ordinanza saranno tuttavia esentate le seguenti tipologie di veicolo: