Mafie, muore "Don Raffaè" il padre della Nuova Camorra Organizzata

Raffaele Cutolo è morto nel reparto sanitario del carcere di Parma. Il capo della Nuova Camorra Organizzata (NCO) si è spento a causa di una lunga malattia all'età di 80 anni, 58 dei quali trascorsi in carcere, sotto il regime del 41 bis. O' professore, così era chiamato dagli altri detenuti, perché l'unico che sapeva leggere e scrivere, non si è mai pentito ed è morto senza rivedere la moglie. Il cantautore Fabrizio De Andrè gli aveva dedicato la sua canzone capolavoro "Don Rafaè".

Secondo quanto riporta Ansa, citando fonti della Polizia Penitenziaria, il decesso è avvenuto alle 20.21 di mercoledì sera. Negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate. Per questa ragione il boss della NCO aveva chiesto ad aprile 2020 di essere scarcerato a causa dell'emergenza Covid-19.

La storia di Cutolo

Il tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto la ricorso della difesa per il rinvio della pena a detenzione domiciliare, considerando il boss ancora pericoloso in quanto figura carismatica fra i gruppi criminali che si rifanno alla NCO. Inoltre risultava la compatibilità fra le patologie sofferte e il regime carcerario.

Cutolo è una figura leggendaria per la criminalità partenopea che si rifà alla sua figura di capo e fondatore della camorra. In carcere a 22 anni per l'omicidio di Mario Viscido, don Raffaè fonda la NCO in carcere. Lui, il capo dei capi, è "il vangelo". Sotto di lui, ai suoi ordini, ci sono i "santisti" e i "capizona" di un'organizzazione criminale di massa.

Nella sua carriera, durante due brevi parentesi di fuga e latitanza, si renderà responsabile di numerosi omicidi e avrà rapporti con altre organizzazioni criminali come la Banda della Magliana.