Bollettino Covid: 12.074 contagi, 369 morti e 16.519 guariti

Il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'epidemia nel Paese un anno fa raggiunge quota 2.751.657. Parallelamente il bilancio dei vaccinati arriva totalmente a 3.146.842.

Nell'ultimo giorno a 16.519 persone è stata confermata la piena guarigione dall'infezione del coronavirus, oltre 2mila in più di ieri. Totalmente i guariti dal Covid sono ad oggi 2.268.253.

Oggi sono decedute 369 persone per Covid, 33 in più di un giorno fa, in questo modo le vittime dall'inizio dell'epidemia continuano ad avvicinarsi lentamente a 100mila, fermandosi per ora a 94.540.

SEGUE