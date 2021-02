Bollettino Covid: 10.386 contagi, 336 morti e 14.444 guariti

Complessivamente sono state eseguite 3.078.653 somministrazioni di vaccino nel Paese.

Con i dati di oggi il bilancio complessivo dei casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 2.739.591.

Nell'ultimo giorno 14.444 persone hanno debellato il coronavirus dal proprio corpo, poco meno di 3mila in più di ieri, pertanto i guariti salgono complessivamente a 2.251.734.

Nelle ultime ventiquattro ore sono decedute 336 persone, 75 in più di un giorno fa. Totalmente le vittime del coronavirus nel Paese superano il livello di 94mila, fermandosi a 94.171.

Le persone positive al coronavirus ad oggi sono 393.686, in calo di 4.412 rispetto a ieri. Tra queste gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 373.149, pari al 94,8% del totale. I pazienti nelle terapie intensive sono 2.074, 15 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 18.463, 52 in meno di un giorno fa.

Tra i 10.386 nuovi contagiati rilevati oggi, più di mille sono solo in due regioni, Lombardia e Campania, rispettivamente con 1.696 e 1.135. In quattro regioni i nuovi casi sono stati inferiori a cento: Valle d'Aosta, Molise, Sardegna e Basilicata, rispettivamente con 4, 7, 66 e 80.

Oggi sono stati eseguiti 274.019 tamponi, quasi 100mila in più di ieri, con il tasso di positività in calo dello 0,3% fino al 3,8%.