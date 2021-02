Bollettino Covid: 7.351 contagi, 258 morti e 11.771 guariti

Il totale delle persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione (2 dosi) ha raggiunto 1.281.999, mentre il numero di vaccini somministrati è di 2.989.748.

Con i dati di oggi il bilancio dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia sale a 2.729.223.

Nell'ultimo giorno a 11.771 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, oltre 2mila in più di ieri, in questo modo il totale dei guariti arriva a 2.237.290.

Oggi i deceduti per coronavirus sono stati 258, 37 in più dell'ultimo giorno. Le vittime del Covid dall'inizio dell'epidemia sono 93.835.

Nel Paese al momento si contano 398.098 persone col coronavirus nel corpo, 4.685 in meno di ventiquattro ore fa. Tra queste 377.494 sono gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 94,8% del totale. Nelle terapie intensive si trovano 2.089 pazienti, 4 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 18.515, 66 in più dell'ultimo giorno.

I nuovi casi rilevati sono stati 7.351; l'Emilia-Romagna è l'unica regione a registrare oltre mille nuovi contagi con 1.391. Sotto i cento nuovi casi si segnalano Valle d'Aosta (9), provincia autonoma di Trento (26), Basilicata (29), Friuli Venezia-Giulia (40), Molise (41) e Sardegna (56).

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 179.278 tamponi e il tasso di positività registrato è stato pari al 4,1%, in calo di 1,3 punti percentuali rispetto a ieri.