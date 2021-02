Ricciardi pronto a farsi da parte se chiedono sue dimissioni

Se vogliono le mie dimissioni “mi faccio da parte” dice il professore Walter Ricciardi dopo l’ultima richiesta, non la prima, di chiudere l’Italia in un lockdown che scongiuri la diffusione delle nuove varianti del coronavirus.

Secondo lo scienziato certe cose si sapevano da ottobre e novembre e infatti la Svizzera che ha tenuto gli impianti sciistici aperti ha fatto arrivare i turisti dal Regno Unito portando la variante inglese fino sul confine italiano e da lì si è diffuso anche nel nostro Paese.

Ieri sera a Che Tempo che Fa, Ricciardi ha affermato che la catena del contagio è stata ricostruita e che quindi è accertato che gli impianti invernali svizzeri tenuti aperti hanno fatto da superdiffusore della variante inglese.

“Chiedono le mie dimissioni? Queste sono considerazioni che lascio alla politica. Se posso essere utile al Paese con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e lo faccio anche in Italia: altrimenti mi faccio da parte”, ha detto Ricciardi come riportato dall’Adnkronos.

A RaiNews 24 Ricciardi ha detto che la situazione è “ingravescente e incompatibile con gli assembramenti”, le varianti, spiega, “sono molto insidiose sia dal punto di vista della contagiosità che anche purtroppo della letalità. E sono pericolose anche per la capacità di sfuggire eventualmente al vaccino come nel caso della variante sudafricana per AstraZeneca”.

Ecco perché chiede di “serrare le fila” e di scegliere una strategia che almeno per una volta sia di anticipazione e non di inseguimento della curva dei contagi. E qui fa l’esempio di quanto avvenuto nel Regno Unito.

“Un rialzo dei casi con queste varianti è molto più pericoloso, basti vedere quello che è successo in Gran Bretagna: 1600 morti (al giorno, ndr) e decine di migliaia di casi, nonostante la più massiccia campagna di vaccinazione mai fatta in Europa. Questo significa che queste varianti sono veramente temibili, dobbiamo anticipare il virus e non inseguirlo”, ribadisce.

In difesa di Ricciardi, indirettamente, è giunto il professore Crisanti che ha chiesto un lockdown in Italia come è in vigore in altri Paesi europei, affermando che siamo gli unici che stanno a pensare alle cene fuori casa.