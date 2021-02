Sondaggio, Draghi inizia con il 61% del gradimento

La “dote” del gradimento di Mario Draghi è del 61%, almeno in questa fase iniziale in cui il neo presidente del Consiglio non ha ancora detto una parola su quello che intende fare e che sicuramente romperà il silenzio a partire da mercoledì quando si presenterà al Parlamento per chiedere la fiducia.

Secondo il sondaggio Tecné per l’Agenzia Dire e pubblicato su Twitter da YouTrend, Draghi ottiene una fiducia del 58,4% da parte degli italiani, mentre il governo Conte aveva ormai toccato il fondo al 30,6%.

📊 Sondaggio @tecneitalia



Il 58,4% degli italiani ha fiducia nel governo #Draghi: una percentuale quasi doppia rispetto alla fiducia di cui godeva il governo #Conte (30,6% il 22 gennaio)



1/ pic.twitter.com/eowyanAYXP — YouTrend (@you_trend) February 15, 2021

​C’è comunque un 26,1% di italiani che non si fida di Mario Draghi e un 15,5% che non sa proprio a quale santo rivolgersi.

Draghi dicevamo sarebbe stimato dal 61% degli italiani secondo questo sondaggio dell’istituto di ricerca Tecnè, e staccherebbe tutti gli altri perché la prima è Giorgia Meloni con il 38,8%, seguita da Giuseppe Conte al 34,4% che ha perso decisamente quota.

Matteo Salvini segue al 32,8% e quindi troviamo Silvio Berlusconi che rimonta dalle retrovie e raggiuge il 26%, seguito da Nicola Zingaretti del Partito Democratico. Oltre a Emma Bonino, la seconda donna di questa classifica,c’è Carlo Calenda con il 17,4% del gradimento.

📊 Sondaggio @tecneitalia #Draghi ottiene il 61% di giudizi positivi, in crescita di 0,8 punti rispetto alla settimana precedente. Staccati #Meloni (38,8%), #Conte (34,4%) e #Salvini (32,8%); sotto il 30% tutti gli altri leader.



2/2 pic.twitter.com/8nNSVnneR6 — YouTrend (@you_trend) February 15, 2021

​Siamo naturalmente solo agli inizi, gli italiani non lo hanno ancora visto all’opera il governo di Mario Draghi e quindi per la 67 esima volta in 75 anni di Repubblica italiana, si affidano a un nuovo governo. Questo è il terzo governo della XVIII Legislatura, non ancora un record.