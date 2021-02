Cts chiede l’incremento delle misure anti-Covid, è scritto nei verbali

Chiudere o non chiudere l'Italia? Gli scienziati non sono unanimi neppure loro. Ma il Cts raccomanda di applicare misure decise e ferree.

Il Comitato tecnico-scientifico lo scorso venerdì ha messo nero su bianco cosa pensa della situazione epidemiologica attuale in Italia, e consiglia di adottare una “rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento” delle misure già adottate.

Serve una “rigorosa osservanza delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio”, scrive il Cts come riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Queste indicazioni sono state inviate al ministro della Salute Roberto Speranza al termine della riunione del Cts ed avrebbero contribuito alla scelta di emettere una ordinanza che blocca la ripartenza degli impianti sciistici fino al 5 marzo.

Il Cts vuole scongiurare che le varianti si diffondano, evidenziando che “l’incidenza epidemica risulta nuovamente in crescita, con un impatto sostenuto sui sistemi sanitari”.

La polemica sul lockdown in Italia

In queste ore è montata la polemica circa l’eventualità di far calare sull’Italia un nuovo lockdown per contenere la diffusione del coronavirus e le sue varianti.

Alcuni scienziati, tra cui Ricciardi, Crisanti e Vaia sono intervenuti schierandosi a favore o contro le chiusure generalizzate. I primi due ritengono urgente il lockdown, ma Vaia, direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive (Inmi) invita a non creare allarmismo, ad applicare le misure in modo selettivo e a non usare per fini politici la pandemia.