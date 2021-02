Vacanze in Sardegna, si entrerà solo con certificato di vaccinazione

Accesso in Sardegna solo con tampone o con certificato vaccinale alla mano. Questo il modello Sardegna che Solinas sta mettendo a punto per dichiarare l'Isola covid free in vista dell'estate.

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas afferma che la prossima estate nella sua regione bisognerà entrare con certificato di vaccinazione alla mano.

“Chi entra in Sardegna dovrà presentare un certificato di negatività o di avvenuta vaccinazione, il sistema dei controlli partirà ben prima dell’inizio della stagione estiva”, ha avvertito Solinas, come detto all’Unione Sarda e riportato da RaiNews 24.

La Sardegna prova a difendersi come ci provò la scorsa estate chiedendo a chi giungeva da altre regioni italiane di mostrare un tampone, la misura trovò la contrarietà del governo, ma i fatti diedero ragione a Solinas come i focolai delle discoteche dei vip dimostrarono.

© Sputnik . Aleksandr Wilf Cagliari, Sardegna

E la nuova linea della Giunta regionale potrebbe portare a un nuovo scontro con il governo.

Solinas è però intenzionato a difendere la sua Isola dalle varianti e dal loro ingresso sul territorio, sia via mare che per via aerea.

Il presidente della Regione Sardegna crede che bisogna costruire “un modello di tutela della salute dei sardi e delle attività economiche” che si basi sulle certificazioni sanitarie e questo modello non richiederà molto tempo, anzi, avverte che lo introdurranno “nel giro di breve tempo”.

Il passaporto sanitario, spiega Solinas, non sarà un disincentivo a visitare la Sardegna ma, come sta avvenendo in Grecia, un incentivo a visitare un contesto che si vuol far diventare “covid free”, dove sentirsi al sicuro.

E comunque anche il presidente del Veneto Luca Zaia è favorevole al passaporto per i vaccinati.