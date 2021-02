Comune di Roccagorga zona rossa in provincia di Latina

Blindato per Covid-19 il comune di Roccagorga in provincia di Latina, la variante inglese sembra aver colpito anche questo paesino e così si chiude tutto per i prossimi 15 giorni.

Per il comune di Roccagorga in provincia di Latina scatta la zona rossa localizzata per i prossimi 15 giorni. Troppi i contagi e si teme che sia causa della variante inglese che corre più veloce della precedente.

La misura è scattata questa mattina lunedì 15 febbraio alle ore 6 del mattino e costringe le attività commerciali a restare chiuse e le persone a restare a casa.

La decisione è giunta ieri pomeriggio al termine di una riunione che si è tenuta in Prefettura a Latina e presieduta dal Prefetto Maurizio Falco. Alla riunione hanno partecipato anche il responsabile del Dipartimento di protezione civile dell’Asl di Latina Antonio Sabatucci e il sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro, oltre al questore di Latina Michele Maria Spina, lo riporta il Latina Oggi.

L’ordinanza è stata firmata con urgenza dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Roccagorga è da questa mattina un comune blindato come molti altri in Umbria da giorni. Non si entra e non si esce se non per comprovati motivi di lavoro e di esigenza sanitaria.

Tutti in casa come durante il lockdown più rigido, si esce di casa solo per andare a fare la spesa e per recarsi in farmacia o dall’edicola.

Il paesino collocato a est di Latina, è circondato da questa mattina da un cordone di forze di polizia che presidieranno le vie di accesso 24 ore su 24.

La situazione verrà comunque monitorata costantemente e si possono prevedere anche misure di allentamento nel caso le condizioni epidemiologiche dovessero migliorare.

Nel pomeriggio di lunedì 15 è previsto un secondo incontro in Prefettura per fare il punto sulla situazione.

“Seguiremo passo dopo passo la situazione insieme al sindaco, agendo nella massima trasparenza verso i cittadini. Seguiamo l'evolversi del monitoraggio con grande attenzione”, ha riferito il prefetto di Latina Maurizio Falco al Latina Oggi.