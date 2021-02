Morto Erriquez della Bandabardò, cantava ‘Se mi rilasso collasso’

Morto all'età di 60 anni per un male incurabile Erriquez della Bandabardò. Nota la band negli anni 1980 per il loro successo ‘Se mi rilasso collasso’.

Muore all’età di 60 anni Enrico Greppi, in arte noto come Erriquez della Bandabardò di cui era la voce e non solo.

La notizia, rilanciata dal quotidiano La Repubblica, giunge attraverso il suo manager Francesco Barbaro che gli è stato accanto fino all’ultimo.

Erriquez è stato portato via da un male incurabile contro il quale combatteva da tempo. Anche la famiglia lo ha salutato ricordandolo come un “guerriero generoso” e per la poetica delle sue canzoni.

Enrico Greppi era molto riservato ma si è speso anche nel sociale battendosi per le cause dei più deboli.

Tra le canzoni più celebri “Se mi rilasso collasso” risalente agli anni Novanta dello scorso secolo.

Video ‘Se mi rilasso collasso’

Il gruppo musicale aveva festeggiato i 25 anni di carriera poco tempo fa, organizzando un evento al Mandela Forum di Firenze.