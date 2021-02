San Valentino nell’era del Covid-19

Il coronavirus non ferma il romanticismo. Gli innamorati cercano di festeggiare il giorno più "calorico" dell'anno e colgono l'occasione per mandare un messaggio d'amore in un momento difficile per tutti.

Festa senza la tradizionale cena romantica al ristorante:

San Valentino 2021 sarà senz’altro diverso per molte coppie - il DPCM in vigore continua a vietare il servizio al tavolo a partire dalle 18.

Secondo la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, il divieto di cenare insieme non solo rovinerà la serata a 2,5 milioni di coppie, per lo più giovani e giovanissime, ma peserà per altri 230 milioni di euro sui conti di un settore già in ginocchio da ormai un anno. E non ci sarà alcun beneficio sul piano della sicurezza sanitaria perché i giovani di certo non rinunceranno ad incontrarsi.

Con i ristoranti aperti non solo avrebbero potuto passare la serata nel modo che da sempre è il più consueto, ovvero a tavola, ma lo avrebbero fatto in assoluta sicurezza senza dover girovagare in strada alla ricerca di qualche soluzione di fortuna.

Però questo non vuol dire che si debba rinunciare a godersi un menu studiato appositamente per la romantica serata del 14 febbraio. Le possibilità a Milano e Roma sono davvero tante. Tutte preparazioni da ritirare take away o ricevere comodamente a domicilio.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L’Angolo del Cibo (@angolodelcibo)

Mentre a Napoli, nel ristorante Jemming arrivano le “Bubble Moon” per gustare la cena di San Valentino nel rispetto delle norme anti Covid. Si tratta di igloo in plexiglass, che posati a terra sembrano delle mezzelune, in grado di ospitare una coppia e cenare a lume di candela in totale sicurezza.

Le bubble moon sono il tentativo dei proprietari del locale di far riprendere il settore della ristorazione messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Le capsule hanno ciascuna un nome di costellazioni o stelle, ovvero Andromeda, Cassiopea, Sirio, Vega, e si possono prenotare anche per altri eventi e occasioni.

San Valentino a Napoli: ecco le bubble moon per un pranzo romantico#napoli #colli_aminei_napoli pic.twitter.com/FtKdZnRLIC — Napolike (@Napolikeit) February 11, 2021

​E nelle pasticcerie italiane invece è il boom di torte per dire “Ti amo” con la cioccolata e a forma di cuore. Ma anche "crudiste", vegane e con messaggi che parlano d'amore.

San Valentino: "effetto Covid" nelle pasticcerie. È boom di torte per dire "ti amo" https://t.co/hPLUvYSoUL pic.twitter.com/aPRTR9uRX0 — Italia News, Italy (@ItaliaNEWS) February 13, 2021

​Gli innamorati “fuggono” negli agriturismi:

I dati di Coldiretti indicano che per questo San Valentino 2021 sono in crescita le prenotazione delle coppie negli agriturismi.

Sono più di 100mila gli innamorati che hanno scelto un agriturismo nelle zone gialle. Si tratta di una boccata d’ossigeno importante per gli agriturismi italiani che sono stati il settore più colpito dalla pandemia insieme al florovivaismo che ha subito un crack da 1,7 miliardi.

Cultura non si ferma:

San Valentino quest'anno a Verona, nella città di Romeo e Giulietta, vedrà un'edizione speciale di «Aspettando Verona in Love»: senza manifestazioni in presenza, a causa del Covid, gli eventi si spostano sul web, per gli innamorati di tutto il mondo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Verona In Love (@veronainlove_)

L’amore corre tra siti di dating:

In vista della festa più' romantica sono moltissimi i single che nelle ultime settimane si sono adoperati per trovare l’altra metà della mela, con cui trascorrere il giorno più romantico dell’anno. Con la pandemia che ancora imperversa, i locali chiusi e tutte le restrizioni imposte, però, non è semplice conoscere persone nuove, per questo la ricerca della dolce metà si è spostata principalmente in rete.

Il sito che registra il maggior numero di accessi è Badoo.com, che nell’ultimo mese è stato visitato oltre 1 milione e mezzo di volte, il 21% rispetto alla media di tutti i mesi del 2020, seguito da Meetic.it con 673 mila visite a gennaio 2021, con un leggero calo di quasi il 7% rispetto all’anno precedente, a parimerito con Tinder.com, che però, al contrario, cresce di circa il 22%, tra i siti di incontri con il maggior tasso di crescita in Italia.

Secondo l’analisi di Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, in Italia gli accessi ai siti per single nel mese di gennaio 2021 sono cresciuti di circa il 15% in un solo mese, registrando quasi 3 milioni e mezzo di accessi, e di poco più dell’11% rispetto alla media mensile del 2020.

“Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia i single rappresentano circa un terzo della popolazione, e molti di loro sono alla ricerca della propria anima gemella o anche di un/una partner per delle avventure. – Commenta Fernando Angulo, Responsabile della comunicazione di Semrush – Molti single in questi ultimi mesi si sono sentiti soli, senza la possibilità di fare nuove conoscenze, come se qualcuno stesse rubando del tempo alla loro ricerca della felicità”.