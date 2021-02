Coldiretti: addio al pesce italiano con le uscite ridotte a un terzo

La drastica riduzione delle giornate di pesca a circa 130 all'anno mette a rischio il futuro della flotta a strascico italiana, il segmento più importante per occupazione e produzione ittica: lo denuncia Coldiretti Impresapesca dopo la pubblicazione del decreto della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche agricole, che impone un nuovo taglio all'attività di pesca nei mari italiani.

Settore ha già pagato 500 milioni di euro all'emergenza Covid

In una nota si sottolinea che viene colpito un settore che ha già pagato un conto da 500 milioni di euro all'emergenza Covid per effetto di produzione invenduta, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti, assieme alle forniture di pesce italiano sulle tavole, aprendo un varco sempre più ampio alle importazioni dall' estero.

"Con la riduzione delle uscite della flotta nazionale operante con sistemi a traino, le giornate di effettiva operatività a mare passano a non più di 130/160 giorni di media all'anno. Un numero di giornate che varia da zona di pesca a zona di pesca (Gsa) e dimensione delle barche e che rende non più sostenibile l'attività di pesca per la flotta nazionale, considerata anche l'assenza di sostegni e di ammortizzatori capaci di rendere sostenibile le interruzioni e l`economica delle imprese", ha sottolineato Coldiretti.

Appello al nuovo governo

Coldiretti-Impresapesca ha quindi chiesto che, non appena insediato il nuovo ministro, si possa, nel più breve tempo possibile, affrontare il problema delle giornate di pesca, rinegoziando la riduzione delle giornate di pesca oppure dando le opportune coperture di sostegno alle imprese costrette alla inattività.

Si chiede inoltre di valutare il danno che tale restrizione sta causando a tutta la filiera e alle imprese che operano a monte e a valle della produzione.

Gli operatori lamentano di essere di fronte solo a restrizioni senza efficaci sostegni in materia di sostenibilità economica e sociale, con una flotta che ha ormai un età media che si avvicina a 40 anni e addetti che hanno un età media interno ai 51 anni, a fronte di una mancanza di supporti comunitari alla flotta e senza un valido sistema di ammortizzatori sociali per i lavoratori è inutile sperare in un rilancio.

© Foto : Pixabay CC0 Sardine al mercato del pesce

A rischio 12.000 imbarcazioni e il Pesce made in italy

Una misura che impatta non solo sulla sopravvivenza delle 12mila imbarcazioni italiane, ha rimarcato Coldiretti, ma anche sulla salute dei cittadini, poiché con la riduzione delle attività di pesca viene meno anche la possibilità di portare in tavola pesce Made in Italy, favorendo le importazioni dall’estero di prodotti ittici che non hanno le stesse garanzie di sicurezza di quelle tricolori.

Il consumo pro capite degli italiani è di circa 28 kg di pesce all’anno, superiore alla media europea ma decisamente basso se confrontato con quello di altri Paesi che hanno un’estensione della costa simile, come il Portogallo, dove se ne mangiano quasi 60 kg, praticamente il doppio.