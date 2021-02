Nasce il governo Draghi: un mix di tecnici e politici, confermati Speranza, Di Maio e Guerini

Come tecnici, il presidente del Consiglio ha scelto Daniele Franco per l’Economia, Marta Cartabia per la Giustizia, Patrizio Bianchi per l’Istruzione, Cristina Messa per l’Università, Enrico Giovannini alle Infrastrutture e ai Trasporti, Roberto Cingolani alla Transizione ecologica, Vittorio Colao all’Innovazione tecnologica, oltre alla conferma di Luciana Lamorgese all’Interno.

Draghi ha anche annunciato che proporrà come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, magistrato ordinario fino al 1999, impegnato in processi anche di mafia, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, è stato Capo di gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il ministro Pier Carlo Padoan (governi Renzi e Gentiloni) e con il ministro Giovanni Tria (governo Conte), dal febbraio 2014 al dicembre 2019.

I tecnici

Daniele Franco , classe 1953, dal gennaio 2020 direttore generale di Bankitalia, dove è entrato nel 1979, è stato Ragioniere generale dello Stato dal 2013 al 2019.

Patrizio Bianchi, classe 1952, assessore alla scuola, università, ricerca, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna fino agli inizi del 2020, quando è stato chiamato dall’ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a coordinare il Comitato degli esperti per la gestione della ripartenza della scuola.

Maria Cristina Messa, classe 1961, ricercatrice di medicina nucleare ed ex rettrice dell’Università Milano-Bicocca.

Enrico Giovannini, classe 1957, ex numero uno dell’Istat, già responsabile del Lavoro, attuale portavoce di Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile).

Roberto Cingolani , classe 1961, fisico, Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo dal settembre 2019, fino a due anni fa era alla guida dell'Istituto italiano di tecnologia.

Luciana Lamorgese, classe 1953, ex prefetto di Venezia e Milano, è stata riconfermata al Viminale, dove è arrivata con il Conte 2.

I politici

Confermati diversi ministri del precedente governo Conte, mentre Forza Italia e Lega ottengono ciascuno tre ministri.