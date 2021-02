Gb, uomo aveva dipinto da solo le strisce pedonali per la moglie disabile: multato

Dopo numerose richieste agli enti locali andate in fumo, un uomo ha deciso di dipingere da solo le strisce pedonali davanti casa per aiutare la moglie disabile. Adesso dovrà pagare una multa di 130 sterline.

L'episodio è accaduto a Christchurch, in Inghilterra, dove il pensionato 78enne Laurie Phillips dovrà pagare una sanzione di 130 sterline dopo aver dipinto in autonomia le strisce pedonali davanti alla propria abitazione.

L'uomo aveva più volte richiesto agli enti locali di competenza di mettere in sicurezza la strada vicino a casa sua, sempre molto trafficata, affinché la moglie disabile potesse attraversare in sicurezza. Tuttavia, vedendo ignorate le sue richieste ha deciso di operare in autonomia dipingendo lui stesso le strisce di attraversamento con l'aiuto di due suoi vicini di casa.

In poco tempo i tre hanno dipinto sulla strada 6 strisce rettangolari bianche e hanno approfittato per dipingere anche un segnale di limite della velocità a 10 miglia orarie. Secondo quanto affermato dall'uomo ai giornali locali, gli automobilisti rispettavano i segnali rendendo quindi la strada più sicura per la moglie Estelle, 76 anni, costretta a usare uno scooter per disabili, ma anche per giovani e anziani che transitavano quella via.

Dopo 4 giorni dall'atto tuttavia, i funzionari sono giunti sul posto togliendo i segnali stradali e le strisce e multando l'uomo per 130 sterline.

"Il consiglio comunale ha avuto mille possibilità di dirmi di non farlo perché ho inviato loro un avvertimento in anticipo. Nessuno ha risposto e questa, per quanto mi riguarda, rappresenta una tacita approvazione. I mie vicini erano tutti molto contenti. Non avevo certo pensato di fare qualcosa di criminale" si è giustificato Phillips per il fatto compiuto.

L'uomo, per continuare la sua battaglia, ha lanciato una petizione nella zona che ha già ottenuto più di un centinaio di firme.

"Valuteremo attentamente la richiesta per stabilire se sia opportuno creare un attraversamento con strisce pedonali o con un rialzo in quel punto. La sicurezza rimane, come sempre, la nostra preoccupazione principale" ha affermato il consiglio comunale di Bournemouth, Christchurch e Poole.

A gennaio a Macerata un uomo di 58 anni, affetto da distrofia muscolare e costretto su una carrozzina elettrica, è stato multato per essere entrato all'interno di un locale con il fine di prendere un caffè e ripararsi dal freddo. La sanzione, di 400 euro, è stata commutata all'uomo da due agenti che si trovavano lì vicino in borghese.