Il Covid-19 fa sparire l'influenza stagionali: casi abbattuti in tutte le regioni

In piena stagione invernale i casi di influenza sono quasi azzerati: è l'effetto combinato di vaccino, distanziamento e mascherine.

La temuta sovrapposizione Covid-19 e influenza stagionale non c'è stata. I casi di influenza sono stati abbattuti per effetto delle misure anti-contagio.

In Lombardia nella settimana dall'1 al 7 febbraio 2021, ci sono stati soltanto 398 casi di influenza, con un'incidenza totale di 2,04 casi per 1.000 assistiti.

Secondo i dati forniti dai medici di base sono appena 44 gli over 65 colpiti da influenza A-B-C nella regione, mentre nelle ultime 17 settimane non è mai stata superata l'incidenza di 3.16 casi per 1.000 assistiti. E' quanto riferisce il report di Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss).

In generale, su tutto il territorio italiano, l'incidenza della sindrome simil-influenzale si attesta ad 1,5 casi su 1.000 assistiti, in netta controtendenza con gli 8,5 casi su 1.000 della stagione precedente.

Nella settimana dall'11 al 17 gennaio sono stati registrati solo circa 89mila casi contro i 488mila casi nello stesso periodo del 2020.

Effetto Covid sull'influenza

Le stesse misure volte a contrastare la diffusione del Sars-Cov-2 hanno prodotto i loro effetti anche sull'influenza stagionale. Lockdown, mascherine, distanziamento, igiene delle mani hanno contribuito ad abbattere i casi influenzali. Nessun picco, inoltre, nella curva dei contagi, che negli anni precedenti ha avuto un Rt medio compreso tra lo 0,8 e il 2,1.

🤒Online il nuovo bollettino Influnet. Nell'ultima settimana in Italia:

📌 l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale (1,7 casi per mille assistiti)

📌il livello è sotto soglia in tutte le regioni



🔍Leggi ➡ https://t.co/7ACkv9jz4t pic.twitter.com/0nisd86UMp — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) February 11, 2021

L'influenza 2020-2021

L'influenza stagionale colpisce ogni anno migliaia di persone, ma con un'incidenza e una letalità inferiore al Covid-19. Quest'anno sono tre le varianti dei virus in circolazione con una capacità diffusiva abbastanza elevata. I sintomi tipici dell'influenza sono:

febbre alta sopra i 38°;

sintomi sistemici, come spossatezza, dolori muscolari e articolari;

sintomi respiratori.

L'influenza si distingue dal Covid-19 per l'assenza di sintomi caratteristici dell'infezione da Sars-Cov-2, come la perdita di gusto e olfatto, tosse e respiro affannoso.