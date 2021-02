Covid-19, variante inglese in un caso su cinque in Italia

La variante britannica circola in maniera diffusa nel Paese, soprattutto nelle regioni centrali. Lo rivela un'indagine da cui emerge che circa un contagiato su cinque è positivo alla variante britannica.

Questi dati rilevati dai test realizzati tra il 3 e il 4 febbraio dalle regioni, poi inviati al ministero e all'Istituto superiore di sanità (Iss).

La diffusione del nuovo ceppo non è omogenea ma varia da regione a regione. Quelle più colpite, con percentuali superiori alla media, sono:

Umbria,

Marche,

Abruzzo,

Emilia Romagna

Toscana.

Il risultato dell’indagine ci dice che nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania sopra il 20%), c’è una circolazione sostenuta della variante, che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. La necessità di monitorarne attentamente la prevalenza deriva dalla sua maggiore trasmissibilità rispetto al virus originale. Un attento monitoraggio ci consentirebbe, assieme al rafforzamento delle misure di mitigazione, di contenere e arginare gli effetti della nuova variante mentre si prosegue con le vaccinazioni, che restano comunque efficaci anche contro il virus mutato. - si legge nella nota dell'ISS.

Focolai in Lombardia

Preoccupazione in Lombardia per tre scuole chiuse a Bollate con decine di bambini contagiati. Dagli screening effettuati in una scuola materna e una elementare, sono 59 i tamponi risultati positivi. A Corzano, nel bresciano, il 10% dei 1400 abitanti è risultato positivo alla variante inglese. Per questo le scuole resteranno chiuse sino al 15 febbraio.

Altri casi sono stati rilevati a Bergamo, Mantova e Crema.

La situazione del coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 12.956 casi di coronavirus e 366 decessi, secondo quanto riportano i dati del bollettino del Ministero della Salute.

In totale sono 2.668.266 i contagiati e 92.338 i decessi dall'inizio della pandemia.