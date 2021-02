Valerio Massimo Manfredi e la moglie trovati esanimi in casa a Roma per fuga di gas, sono gravi

Lo scrittore e storico italiano Valerio Massimo Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari a Roma insieme alla moglie. Entrambi si trovano ora all'ospedale, in gravi condizioni.

Lo storico e archeologo di fama internazionale Valerio Massimo Manfredi si trova ricoverato all'ospedale insieme alla moglie dopo essere stato ritrovato privo di sensi in un appartamento di Roma, in zona Trastevere. L'allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore che non riusciva a mettersi in cottato con il padre.

L'ipotesi più accreditata è quella di una intossicazione da monossido di carbonio dovuta ad una fuga di gas. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dal 118. Sono stati sono stati trasportati in codice rosso e ricoverati al San Camillo e all'Umberto I. Sono in condizioni gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido. I soccorsi stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. E' stato inoltre evacuato il palazzo dove vive lo scrittore, per verificare da dove sia partita la perdita.

Chi è Valerio Massimo Manfredi

Valerio Massimo Manfredi, nato l'8 marzo 1943, è un archeologo, autore e conduttore tv. Come docente, ha insegnato in Italia presso università come la Cattolica di Milano e a Venezia, mentre all'estero si è seduto in cattedra alla Loyola University di Chicago, Arizona State University, Ecole Pratique des Hautes Etudes della Sorbona.

Come archeologo ha preso parte a campagne di ricognizione e di esplorazione in Turchia, Siria, Iraq, Iran, Israele, Neghev e Pratica di Mare. Del 1990 la pubblicazione della famosa opera 'Lo scudo di Talos', romanzo che lo porterà agli onori della cronaca e decreterà la sua fama internazionale.

Manfredi è autore anche della saga bestseller dedicata all'antica Roma, romanzi confluiti nella raccolta 'S.P.Q.R.'. Dal 2016 è stato conduttore di Argo, un viaggio nella storia, serie di documentari prodotti per il canale televisivo Rai Storia.