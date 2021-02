Riaperto il Duomo di Milano, tornano i visitatori

Da oggi 11 febbraio riapre per le visite turistiche il Duomo di Milano. La Veneranda Fabbrica aveva annunciato nei giorni scorsi che dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 sarà possibile entrare in Cattedrale.

Il Duomo di Milano riapre da oggi per le visite turistiche, con un orario dalle 10.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. In questi orari sarà possibile visitare la Cattedrale, come precedentemente annunciato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo.

"In conformità a quanto sancito dalle recenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che consentono l’apertura dei musei, a esclusione dei fine settimana, nelle Regioni in area gialla, dopo la sospensione degli accessi turistici a partire dal 5 novembre 2020, la Veneranda Fabbrica sta predisponendo le misure necessarie per permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo di Milano alle visite turistiche nel rispetto di tutte le norme vigenti, anche in considerazione delle caratteristiche della Cattedrale e dei molteplici percorsi, varchi d’accesso e servizi interessati, per offrire un’esperienza di visita confortevole e in sicurezza" si legge nella nota stampa.

🎉 Da giovedì 11 febbraio il Complesso Monumentale del @DuomodiMilano torna ad accogliere tutti i visitatori dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00!



Un segno importante che ci auguriamo possa preludere a una stagione di ripresa per l'intera città di Milano!

​L'amministrazione del Duomo ha precisato che rimane il consiglio ai futuri visitatori di prenotare anticipatamente il proprio biglietto sul sito www.duomomilano.it. Per quanto riguarda la preghiera, il Duomo rimane accessibile per la preghiera, per le celebrazioni e per il Sacramento della Riconciliazione, in osservanza del protocollo sottoscritto da Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano e delle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano.

Visualizza questo post su Instagram

Non solo il Duomo di Milano, riaprono Gallerie d'Italia e Pinacoteca Ambrosiana

Diversi plessi museali hanno riaperto dopo l'entrata della Regione Lombardia in zona gialla. Dal 4 febbraio le Gallerie d'Italia consente di poter visitare la mostra su Tiepolo, mentre dal 9 febbraio è possibile vedere "Divine e Avanguardie. Le donne nell'arte russa" e "Prima, donna. Margaret Bourke-White" a Palazzo Reale. Riaperti anche il Museo del Novecento, il Museo Archeologico e il Cenacolo.

Nella giornata di oggi riapre infine la Pinacoteca Ambrosiana. Per il momento il museo aprirà solo di giovedì dalle 14 alle 18.

In precedenza 570mila operatori degli spettacoli dal vivo hanno protestato davanti al Duomo di Milano per i danni causati al loro settore dalla pandemia Covid.