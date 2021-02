Cecina: in fiamme capannone di stoccaggio rifiuti, sindaco: "Non uscite e tenete le finestre chiuse"

Nella zona del Paratino a Cecina, in provincia di Livorno, un incendio scoppiato nella notte ha interessato un magazzino di stoccaggio di rifiuti necessitando dell'intervento dei pompieri. Il sindaco ha invitato la popolazione nelle vicinanze del capannone a rimanere in casa con le finestre chiuse.

Durante la notte i vigili del fuoco di Cecina sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio che si è sviluppato in un magazzino di stoccaggio dei rifiuti che fa capo a Scapigliato srl, nella zona di Paratino. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 di notte e hanno richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco arrivati sia dal distaccamento di Cecina sia dalla caserma di Livorno.

Due squadre di #vigilidelfuoco sono al lavoro dalla notte a Cecina (LI) per l’#incendio in un deposito adibito alla raccolta dei rifiuti: fiamme sotto controllo, intervento in corso. Sul posto @arpatoscana per i rilievi ambientali #10febbraio pic.twitter.com/bbq8bfacmk — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 10, 2021

​Visto il contenuto del capannone, sul posto si sono recate immediatamente anche le forze dell'ordine e l'Arpat, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Dopo un'intera notte di lavoro, alle 10 di mattina rimaneva fumo intenso all'interno del capannone, con il rogo che è stata quasi del tutto spento.

In seguito all'accaduto e ad un sopralluogo con i funzionari della Usl e dell'Arpat il primo cittadino di Cecina Samuele Lippi ha invitato la popolazione, specialmente quella residente nel raggio di un chilometro dal magazzino, a tenere chiuse le porte e le finestre compresi gli impianti di areazione forzata come condizionatori e impianti di aria condizionata, di non consumare ortaggi coltivati per uso domestico e di limitare le attività all'aperto fino al protrarsi dello stato fumoso.

Il Comune ha tenuto a precisare che la situazione è sotto controllo e si sta normalizzando. Saranno però necessarie operazioni di bonifica, e il centro di raccolta comunale attiguo allo stesso impianto rimarrà chiuso al pubblico fino a nuova comunicazione.

