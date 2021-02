Terremoto in Abruzzo, tremori e boati a l'Aquila

Sono numerose le segnalazioni giunte all'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geofisica per una lieve scossa che ha fatto tremare l'Abruzzo. Il sisma di magnitudo 2,5 della scala Richter, ha colpito la città dell'Aquila poco dopo mezzogiorno, alle 12.39. L'epicentro è stato localizzato esattamente sul capoluogo, tra Colle di Roio e Coppito, ad una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita con tremori e boati in tutta l'area sino alla vicina Teramo, seppur di lieve entità e durata per pochi secondi. Non sono stati registrati danni a persone o cose.

​La città dell'Aquila alle 3.32 del 6 aprile 2006 era stata colpita da un catastrofico terremoto di magnitudo 6.6 gradi Richter. Il sisma aveva causato la morte di 309 vittime e oltre 1.600 feriti, devastando la città per 10 miliardi circa di euro stimati.