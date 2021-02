Crolla tetto del Palaghiaccio nel Vipiteno, fortunatamente nessun ferito

Sfiorata la tragedia in Vipiteno dove questa mattina è crollato il tetto del Palaghiaccio. L'allarme è giunto poco dopo le 7 del mattino, i soccorsi hanno confermato che al momento non risultano esserci feriti.

Danni enormi si sono registrati questa mattina nel Vipiteno, dove il tetto del Palaghiaccio ha subito un crollo le cui cause sono da ricercare nel peso del manto nevoso ghiacciatosi a causa del freddo.

Il tetto del palazzo del ghiaccio, la "Weihenstephan Arena", è crollato distruggendo l'intera struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, non sono al momento presenti feriti perché fortunatamente l'impianto era chiuso.

La struttura è considerata il polo del ghiaccio dell'Alta Val d'Isarco.

In precedenza le previsioni del meteo hanno confermato l'arrivo nei prossimi giorni di Burian, il vento freddo proveniente dalla Siberia accompagnato da neve anche a bassa quota e da temperature che di notte potranno scendere al di sotto dello zero. Da questo venerdì Burian si espanderà velocemente su tutta la penisola.