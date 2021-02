Germania, possibile proroga del lockdown sino al 14 marzo

Secondo il tabloid Bild non è più sul tavolo l'ipotesi di allentare le misure anti-contagio e il lockdown potrebbe proseguire sino al 7 o al 14 marzo.

La Germania prolungherà le misure di lockdown. La data del primo marzo come possibile svolta per l'allentamento delle misure anti-contagio non è più sul tavolo e si va verso una proroga verso il 14 marzo, secondo le indiscrezioni trapelate dal Bild online.

Nel documento visionato dal tabloid tedesco il lockdown dovrebbe essere esteso almeno di una settimana, con alcune eccezioni. I parrucchieri potranno ripartire il primo marzo, sotto specifichi protocolli anti-contagio.

Alcuni stati della Germania restano contrari a prorogare le chiusure.

La decisione arriverà entro la giornata di mercoledì.

Il Paese è entrato in lockdown lo scorso 16 dicembre a causa di una risalita della curva dei contagi e in seguito all'aumento dei decessi.

Dall'inizio della pandemia, la Germania ha registrato otre 2,3 milioni di contagi e 64 mila decessi, secondo i dati della John Hopkins University.