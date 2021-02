San Marino, ancora nessun vaccinato: mancano le dosi

La piccola Repubblica indipendente punta il dito contro Roma: non rispettato l'impegno di consegnare 25 mila dosi di vaccino.

La campagna di vaccinazione europea è iniziata da 44 giorni, ma nella repubblica di San Marino non è stata somministrata neanche una dose di vaccino contro il Covid-19. Una netta controtendenza rispetto agli altri micro-stati incastonati nei Paesi Ue, come Andorra, Lichtenstein, Monaco ma anche Città del Vaticano, dove la vaccinazione è già alle fasi finali. Nel protocollo firmato con Roma per la consegna dei vaccini, qualcosa è andato storto.

Paese con la mortalità più elevata

Il Consiglio di Stato assicura di "lavorare alacremente" per i cittadini della repubblica, ma i 33.616 abitanti non hanno visto neanche una dose, nonostante San Marino risulti essere lo Stato con il maggiore tasso di mortalità, secondo le statistiche della John Hopkins University.

L'Italia risulta inadempiente con l'accordo siglato l'11 gennaio tra il segretario di Stato sanmarinese, Roberto Ciavatta, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, con il quale l'Italia si impegnava a consegnare 25 mila dosi di vaccino Pfizer/Biontech. Il protocollo traccia le linee guida per la collaborazione fra i due stati nella lotta al Covid-19, tenendo conto della “stretta contiguità tra i territori” e dell'”intenso movimento di persone e mezzi”.

Nel dettaglio, l'art.2 prevede che “la parte italiana fornirà a quella sammarinese l’accesso a proprie dosi di vaccini al fine di assicurare alla popolazione sammarinese la necessaria copertura vaccinale attraverso un ciclo iniziale completo”.

La fornitura dell'Italia prevede una dose ogni 1.700 vaccini acquistati fino alla copertura massima per 25 mila residenti.

La situazione a San Marino

Nella Repubblica di San Marino sono 3.187 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia e 71 quelle decedute. In totale ci sono stati 2.886 guariti e attualmente 209 sono in isolamento.