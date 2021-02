Mafia, investimenti in Sicilia e al Nord: sequestrati 50 milioni di beni

I militari delle Fiamme gialle stanno conducendo un'operazione ha portato finora all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per 26 soggetti, indagati a vario titolo dalla Dda di Catania, e di un sequestro per oltre 50 milioni di euro di beni. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Per gli indagati le ipotesi di reato sono quelle di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori.

L'indagine ha portato a far emergere fondi ritenuti frutto di investimenti in Sicilia, Lombardia e Veneto della 'mafia imprenditoriale' del clan Scalisi-Laudani.

Nell'operazione, denominata 'Follow the money', sono impegnati oltre 100 militari delle Fiamme gialle del comando provinciale di Catania, in collaborazione con lo Scico di Roma. Le perquisizioni sono ancora in corso.