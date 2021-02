Covid in Italia: nuovi contagi sopra 10mila con oltre 274mila tamponi

In base ai dati di oggi, il numero complessivo dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia sale a 2.655.319. I vaccinati contro il coronavirus ad oggi risultano essere 2.659.849.

Nell'ultimo giorno le guarigioni dal Covid sono state 15.827, in aumento di oltre 700 rispetto a ieri. Il bilancio complessivo dei guariti dall'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ad oggi è pari a 2.149.350.

Nelle ultime ventiquattro ore il coronavirus si è portato via le vite di 422 persone, 115 in più di un giorno fa. Totalmente i decessi per Covid superano 92mila, fermandosi a 92.002.

Al momento in Italia ci sono 413.967 persone col coronavirus nel corpo, 5.637 in meno di ieri. Tra queste gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento sono 392.312. Nelle terapie intensive si trovano 2.143 pazienti, come ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 19.512, in calo di 15 rispetto al giorno precedente.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 274.263 tamponi e il tasso di positività registrato è stato pari al 3,9%, in calo di 1,6 punti percentuali rispetto a ieri.