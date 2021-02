Social e minori, TikTok inizia oggi a chiedere l'età agli utenti italiani

La società ha eseguito la richiesta del Garante per la Privacy proprio nel giorno in cui ricorre il Safer Internet Day.

A partire dalla giornata di oggi TikTok chiede espressamente agli utenti italiani di comunicare l'età. Questa decisione va incontro alle richieste del Garante della Privacy per allontanare dal social i profili dei bambini under 13 a margine della tragica morte di una bambina palermitana dovuta alla partecipazione di una sfida estrema.

Da questa mattina quando un utente cerca di collegarsi alla app compare una schermata in cui si chiede di digitare la propria data di nascita.

Questa verifica è ovviamente aggirabile, tuttavia potrebbe assicurare una prima selezione dei profili under 13, a cui verrà cancellato l'account.

Da notare che questa misura precedentemente annunciata a tutela dei giovanissimi, esposti spesso senza adeguate difese ai rischi della rete e dei social, arriva nel giorno in cui ricorre il Safer Internet Day, con la società di TikTok che per l'occasione ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza online, mostrando nell'apertura della app il funzionamento della piattaforma, come gestire le impostazioni sulla privacy e segnalare i contenuti. Inoltre TikTok ha annunciato l'adesione ad INHOPE, una rete globale di 47 hotline per la protezione dei bambini, focalizzata nel contrasto della diffusione della pedopornografia online.