Operazione contro le associazioni criminali in Italia, 160 arresti in tutta Italia

Arresti in tutta Italia ad opera di agenti della Polizia di Stato, a danno di varie organizzazioni criminali e mafiose. 160 le ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Scattata all’alba una vasta operazione della Polizia di Stato per colpire diverse organizzazioni criminali su tutto il territorio nazionale. Sono impiegati 750 agenti coordinati dal Servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine che ha condotto le complesse indagini, scrive Adnkronos.

Una prima operazione condotta tra le città di Milano, Salerno e Roma ha portato all’arresto di 80 persone appartenenti a diversi gruppi criminali che si occupavano di smercio di ingenti quantità di stupefacenti sul territorio di riferimento.

Reggio Emilia – Catania

Sull’asse, invece, una seconda operazione ha portato aa carico di persone ritenute a vario titolo responsabili di reati contro il patrimonio, furti e rapine.

A Lecco, invece, è stata messa in ginocchio una organizzazione mafiosa che faceva parte della ‘ndrangheta calabrese. In questa operazione gli agenti di polizia stanno effettuando la cattura di 10 persone per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prefetto Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, ha riferito che l’attività di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni criminali non si è mai fermata ed è sempre attiva sui territori e pronta a neutralizzare qualsiasi crimine.