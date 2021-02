Pozzuoli, maxi-multa per festa in albergo dopo che alla polizia era stato impedito di entrare

Festa di compleanno all'interno di un albergo: i vicini chiamano la polizia, alla quale non viene aperto. Gli agenti entrano dal retro e multano tutti i presenti.

Si è conclusa con 59 persone multate - organizzatori, partecipanti, titolare e gestore della struttura - una festa di compleanno in un albergo di Pozzuoli, nell'area metropolitana di Napoli.

L'assembramento non in linea con le disposizioni anti-Covid è stato segnalato dai vicini, che hanno chiamato la polizia.

I presenti hanno provato a cavarsela non aprendo la porta agli agenti, che però sono entrati dal retro.

Le forze dell'ordine hanno così chiesto spiegazioni al gestore del locale, il quale ha cercato di giustificarsi dicendo che si trattava di ospiti della struttura intrattenutisi dopo la cena.

Di fronte alla richiesta dei nominativi l'uomo ha però ammesso di non averli registrati e così è iniziato il walzer delle multe.

Come se non bastasse, la struttura era anche priva dell’autorizzazione comunale per l'attività musicale, revocata lo scorso agosto a causa di schiamazzi notturni.