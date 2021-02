Coronavirus in Italia: meno di 10mila nuovi contagi, ma in aumento ricoveri e terapie intensive

Con i dati odierni, il bilancio complessivo dei casi di Covid registrati nel Paese dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 2.644.707. Allo stesso tempo in Italia le persone vaccinate sono ad oggi 2.582.510.

Nelle ultime ventiquattro ore a 15.082 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, in netta crescita rispetto ad un giorno fa. Nel Paese i guariti dall'infezione del coronavirus sono totalmente 2.133.523.

Nell'ultimo giorno sono decedute per coronavirus 307 persone, 27 in più di ieri. Complessivamente le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono state 91.580.

Al momento in Italia si contano 419.604 persone infettate dal coronavirus, 7.420 in meno di ieri. Tra queste gli asintomatici o le persone con sintomi lievi sono 397.934, pari al 94,8% del totale. I ricoverati con sintomi sono 19.527, 261 in più di ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 2.143, in crescita di 36 rispetto al giorno prima.

Tra i 7.970 nuovi casi rilevati oggi, l'Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero, 1.273, seguita dalla Campania con 1.189. Nelle restanti regioni i nuovi contagi sono stati inferiori a mille.

Oggi sono stati eseguiti 144.270 tamponi, con un tasso di positività pari al 5,5%.