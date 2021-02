Piogge e gelo in arrivo sull’Italia ecco dove e quando

Tanto freddo e forte vento in arrivo sull'Italia, precederanno e accompagneranno intense nevicate sui rilievi montuosi e la pioggia attesa copiosa per tutta la settimana.

Su parte del centro e del sud dell’Italia la Protezione civile indica allerta gialla per lunedì 8 febbraio, ma il tempo si mantiene instabile anche in alcune zone dell’arco alpino, tanto da aver costretto al rinvio delle gare di Cortina 2021 per troppa neve.

L’instabilità proseguirà fino a mercoledì quando sono previste numerose e forti piogge senza sosta accompagnate da un vortice ciclonico di nubifragi, scrive sul suo blog di notizie Il Meteo.it.

Il vento e le nevicate accompagnano l’Italia a partire da mercoledì 10, con il maltempo che si concentrerà in particolare sul nord e sull’area tirrenica.

Si attendono piogge abbondanti anche sulla Liguria, sia centrale che orientale, scriva ancora Il Meteo.it.

Per quanto riguarda la neve al nord, è attesa a partire dai 900 metri sopra il livello del mare e mediamente sopra i 1.000/1.100 metri.

Il vento di Libeccio colpirà in particolare la Toscana, il Lazio e la Campania. Qui sono attesi forti temporali, che poi si estenderanno anche al versante adriatico. Attenzione anche sulla Calabria tirrenica.

Il miglioramento è atteso per giovedì 11 febbraio, ma durerà poco perché nella giornata di venerdì 12 è atteso una severa ondata di freddo che potrebbe durare fino ad oltre il weekend di San Valentino.