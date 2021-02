Ocean Viking al porto di Augusta: al via tamponi e controlli sanitari per 422 migranti

Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranée impegnata nel soccorso dei migranti che cercano di raggiungere le coste europee attraverso il Mar Mediterraneo, è attraccata al porto siciliano di Augusta, non lontano da Siracusa. A bordo si trovano 422 migranti soccorsi in tre operazioni diverse a largo delle coste libiche.

Tra i migranti, tra cui 140 minori, sono stati segnalati 8 casi di Covid, 1 ferito e diverse donne incinte. Subito sono stati avviati i controlli sanitari, così come i tamponi per tutti, dopodichè le forze dell'ordine provvederanno all'identificazione.

Adulti e i minori accompagnati saranno successivamente trasferiti sulla nave per la quarantena Rapsody, mentre i minori non accompagnati, anche se trovati positivi al coronavirus, verranno distribuiti in altre strutture di accoglienza in Sicilia.

"La prima verifica spetta al personale dell'Ufficio sanitario marittimo, poi tocca all'azienda sanitaria provinciale di Siracusa provvedere ad eseguire i tamponi sulla Ocean Viking, mentre i minori stranieri non accompagnati, una volta conclusi i test, saranno trasferiti nelle strutture individuate in altre province della Sicilia perché nel Siracusano non ce ne sono", le parole all'Agi del prefetto di Siracusa Giusi Scaduto.

Ieri mattina il Viminale aveva deciso di concedere alla Ocean Viking il porto di Augusta per lo sbarco, aveva segnalato con un tweet l'ong proprietaria della nave.

Sollievo per i naufraghi su #OceanViking! Hanno appena ricevuto la notizia che sbarcheranno in un porto sicuro ad Augusta.



Siamo felici perché saranno in salvo ma esortiamo l' #UE a dimostrare solidarietà reale agli Stati costieri e a riprendere le operazioni nel #mediterraneo. pic.twitter.com/5ikioyI16j — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) February 7, 2021

​Non è la prima volta che alla Ocean Viking viene assegnato dalle autorità italiane un porto per lo sbarco: la scorsa estate le era stato concesso di attraccare a Porto Empedocle, sempre in Sicilia.