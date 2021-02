Sciopero nazionale mezzi di trasporto 8 e 9 febbraio confermati per 4 ore

Scioperi dei mezzi di trasporto previsti per le giornate dell'8 e 9 febbraio confermati a livello locale e nazionale, gli orari degli scioperi città per città.

Riprendono gli scioperi dei mezzi di trasporto pubblici, sono infatti confermati gli scioperi di 4 ore nei giorni di lunedì 8 e martedì 9 febbraio.

Lunedì sono i lavoratori del trasporto pubblico locale Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a incrociare le braccia con anche Ugl e Cisal.

I lavoratori del trasporto scioperano per il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto oltre tre anni fa e non ancora rinnovato.

Sciopero lunedì 8 febbraio

Lo sciopero impatterà in modo diverso sulle varie città italiane:

a Milano è previsto dalle ore 9.30 alle ore 13.30;

a Napoli, Trieste e Reggio Calabria dalle 9 alle 13;

a Genova dalle 11.30 alle 15.30,

a Bologna dalle 11 alle 15;

a Roma e Bari dalle 8.30 alle 12.30;

a Firenze e Torino dalle 18 alle 22;

a Perugia in zona rossa dalle 17.30 alle 21.30.

Sciopero martedì 9 febbraio

Il 9 febbraio sciopereranno altre sigle sindacali e si fermerà in particolare il trasporto treni.

Per quanto riguarda i treni nazionali Italo e Ferrovie dello Stato hanno già emesso dei comunicati riguardanti eventuali modifiche agli orari. Ferrovie dello Stato in particolare non prevede modifiche al suo orario, per ora, ma sulle tratte regionali cancellazioni e ritardi sono possibili.

Il 19 febbraio toccherà al trasporto aereo che potrebbe fermarsi dalle ore 12 alle ore 16.