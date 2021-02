AstraZeneca efficace all’82% con seconda dose, se Ema rivaluta

“L'efficacia potrebbe salire all'82% dopo una rivalutazione dell'Ema. Nel frattempo l'azienda ha concluso altre sperimentazioni che dimostrano un'efficacia del 76% con una dose, che sale all'82% con la seconda dose dopo tre mesi, con punte del 92%” di efficacia, a dirlo è Piero Di Lorenzo l’amministratore delegato di Irbm di Pomezia, la società italiana di biotecnologie che fa parte della cordata Oxford/AstraZeneca per lo sviluppo del loro vaccino contro il coronavirus, lo riporta il quotidiano La Stampa.

Per quanto riguarda la fornitura del vaccino, invece, presto andrà a regime e ci sarà quindi maggiore fornitura di dosi afferma Di Lorenzo.

Intanto in Sudafrica si va verso una interruzione nell’uso del vaccino Oxford-AstraZeneca perché sembrerebbe non essere efficace contro la variante locale del virus. Starebbe puntando maggiormente su Pfizer e sul vaccino Johnson & Johnson monodose.

"Dalla prossima settimana e per le prossime quattro settimane ci aspettiamo che arrivino i vaccini J&J e Pfizer. Quindi ciò che sarà disponibile per gli operatori sanitari saranno quei vaccini", ha affermato il ministro della Salute Zweli Mkhize.

AstraZeneca, attraverso un portavoce, ha però dichiarato al Financial Times che nei suoi laboratori già si lavora a una modifica del vaccino per renderlo efficace contro la variante sudafricana e che sarà presumibilmente pronto in autunno.