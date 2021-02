Covid in Italia: scendono contagi e vittime nell'ultimo giorno

Con i dati di oggi il numero complessivo dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia sale a quota 2.636.738. Parallelamente il totale di vaccinati è di 2.535.295, circa 100mila in più rispetto ad un giorno fa.

Nell'ultimo giorno a 11.380 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus, in calo di quasi 4mila rispetto al dato di ieri. Complessivamente il bilancio dei guariti sale a 2.118.441.

Oggi sono morte per Covid 270 persone, 115 in meno di ieri. Totalmente nel Paese le vittime del coronavirus sono state 91.273.

Sostanzialmente stabile il numero degli italiani col coronavirus in corpo: oggi sono 427.024, 10 in meno di ventiquattro ore fa. Tra loro gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 405.651, pari al 95% del totale; i ricoverati con sintomi sono 19.266, in calo di 142 rispetto a ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 2.107, 3 in meno di un giorno fa.

Tra i nuovi 11.641 contagi rilevati, la Campania è la regione che ha il maggior numero con 1.741, seguita da Lombardia ed Emilia-Romagna rispettivamente con 1.515 e 1.382. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati meno di mille, in particolare in Valle d'Aosta è stato registrato 1 solo contagio.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 206.789 tamponi e il tasso di positività riscontrato è stato pari al 5,6%, in crescita di 0,8 punti percentuali rispetto a ieri.