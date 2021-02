Perugia va in zona rossa da lunedì per varianti Covid

Coronavirus in Italia, Perugia e provincia in zona rossa da lunedì per combattere le varianti che si fanno minacciose. La Regione Umbria prova a evitare la zona rossa regionale.

Si torna ai lockdown paese per paese e città per città, onde evitare di bloccare intere regioni. Così la città di Perugia da lunedì entrerà in zona rossa insieme a tutta la sua provincia.

In Umbria sono già in lockdown i comuni di Amelia, Attigliano Calvi Umbria, Lugnano, San Venanzo e molti altri della provincia di Terni.

La Regione Umbria sta così provando a scongiurare la zona rossa regionale, infatti l’Umbria è già zona arancione da settimane.

“Alla luce dell’aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonché l’accertata circolazione nel territorio regionale di due varianti del virus – scrive la Regione Umbria - la Sanità umbra, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale e seguendo anche le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste per questa tipologia di casi, ha delineato i provvedimenti inseriti, a seguito dell’interlocuzione con il ministro della Salute, in un'ordinanza che prevede da domani e fino a domenica 21 febbraio le misure restrittive per la Fascia Rossa, che riguarderanno tutti i Comuni della provincia di Perugia nonché Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione, San Venanzo in provincia di Terni''.

Un giro di vite che impatterà quindi solo questi territori e non l’intera regione.

Restrizioni da zona rossa

Le restrizioni sono da zona rossa, quindi sospese le scuole, chiuse le attività commerciali con eccezione dei servizi di necessità come alimentari e farmacie.

Qui l'ordinanza con tutti i dettagli.