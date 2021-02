Covid, arrivate in Italia prime dosi del vaccino Astrazeneca

Arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare (Roma) le prime dosi del vaccino AstraZeneca.

Una consegna in anticipo sui tempi, visto che inizialmente era prevista per il 15 febbraio.

Nei prossimi giorni le dosi saranno distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni.

Nei giorni scorsi l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) aveva dato il via libera alla somministrazione di questo vaccino nella popolazione over 55, a meno che non si presentassero fattori di rischio.

Il vaccino AstraZeneca è stato approvato dall'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema) il 29 gennaio.