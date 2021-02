Covid, via libera in Italia alla distribuzione di anticorpi monoclonali

In seguito alla firma del decreto da parte del Ministro della Sanità Roberto Speranza, è autorizzata anche in Italia la distribuzione degli anticorpi monoclonali.

Lo ha annunciato lo stesso Speranza con un tweet.

Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho firmato il decreto che autorizza la distribuzione degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il covid 19. — Roberto Speranza (@robersperanza) February 6, 2021

Il via libera giunge in seguito al parere favorevole di Aifa e CSS, dopo che a ottobre ne era stata rifiutata la sperimentazione gratuita su 10 mila pazienti da parte della compagnia farmaceutica americana Eli Lilly, che in Europa ha la sua sede proprio in Italia, a Latina.

Una situazione abbastanza paradossale, visto che già la Germania ne aveva acquistate 200 mila dosi proprio dall'Italia.

Già in passato si erano dichiarati favorevoli a questo tipo di cura gli scienziati riuniti nel Patto Trasversale per la Scienza e il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano Massimo Clementi.

"Dopo i risultati che ci sono stati proprio con la formulazione di Eli Lilly sarebbe stato singolare che permanesse ancora una chiusura", aveva detto.