Covid in Italia: contagi e ricoveri in calo nelle ultime ventiquattro ore

In base ai dati odierni, il numero dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia sale a quota 2.625.098. Inoltre complessivamente sono state vaccinate contro il coronavirus 2.435.489 persone.

Nell'ultimo giorno sono guarite dall'infezione del coronavirus 15.138 persone, in leggero aumento rispetto a ieri. Il bilancio complessivo delle guarigioni sale così a 2.107.061.

Oggi i morti per Covid sono stati 385, 8 in più di un giorno fa. Le vittime del Covid dall'inizio dell'epidemia sono state 91.003.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 427.034, 2.084 in meno di ventiquattro ore fa. Di queste 405.516 sono gli asintomatici o i malati con sintomi lievi che si trovano in autoisolamento domiciliare, mentre i ricoverati con sintomi sono 19.408, 167 in meno di ieri, ed i pazienti nelle terapie intensive sono 2.110, in calo di 32 rispetto al giorno prima.

Tra i 13.442 nuovi contagiati rilevati oggi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 1.923, seguita da Campania, Emilia-Romagna e Lazio con nuovi casi superiori a mille.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 282.407 tamponi e il tasso di positività riscontrato è stato pari al 4,8%, in calo di mezzo punto percentuale.